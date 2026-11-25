NAPOLI – Prima riunione dell’organismo dirigente regionale presieduto dall’Avvocato Lello Di Capua. Si è tenuta ieri, presso la sede del Coordinamento Regionale al Centro Direzionale di Napoli, la prima riunione dell’Esecutivo Regionale di Futuro Nazionale Campania. La costituzione dell’organismo dirigente rappresenta un importante passaggio nel percorso organizzativo del movimento fondato dal Generale Roberto Vannacci. L’Esecutivo Regionale della Campania è così composto: Lello Di Capua – Coordinatore regionale; Antonio Ambrosio – Vice Coordinatore regionale vicario; Maurizio De Luca; Anna Ambrosino; Massimo Lafranco; Alì Rashed Mahmoud Al Omleh; Vincenzo Fusco; Salvatore Amitrano; Maria Teresa (Sonia) Lombardo e Vito Pacca. Partecipa di diritto ai lavori dell’Esecutivo Regionale l’Onorevole Attilio Pierro. Alla riunione ha partecipato anche Sabino Morano, responsabile regionale dell’organizzazione. Tra i temi all’ordine del giorno della prima riunione, il consolidamento dell’organizzazione territoriale, l’attuazione delle direttive nazionali e la preparazione ai prossimi appuntamenti elettorali.