POZZUOLI – Si è conclusa ieri la prima giornata di audizioni al liceo Majorana di Monterusciello. In un clima disteso e sereno – a differenza di quanto si temeva alla vigilia – i primi otto studenti destinatari di un procedimento disciplinare avviato dalla dirigente scolastica, Elena Manto, sono comparsi davanti al consiglio d’istituto. Per loro – quasi tutti minorenni – pende una sospensione di oltre 15 giorni qualora vengano accertate eventuali responsabilità in ordine alle accuse di “interruzione di pubblico servizio e permanenza abusiva nei locali scolastici” e “violazione dei doveri di correttezza, rispetto e legalità della convivenza civile” a seguito dell’occupazione terminata lo scorso 3 novembre. Accompagnati dai genitori, gli studenti hanno avuto il primo incontro con il consiglio composto dalla dirigente scolastica e da otto docenti, due rappresentanti del personale Ata, dal presidente del consiglio d’istituto e dai rappresentanti dei genitori.

LE ACCUSE – “Per quale motivo avete occupato?”, “Sapete che l’occupazione è una cosa illegale?” sono state alcune delle domande sottoposte ai liceali che pur ammettendo le proprie responsabilità hanno contestato le modalità adottate. “Non contestiamo la punizione, ma la scelta dei 26 e le modalità “a vista” visto che l’occupazione è stata fatta da oltre 300 studenti” ha spiegato al termine dell’audizione uno degli accusati. La dirigente scolastica, che finora si è trincerata nel silenzio, avrebbe infatti avviato i procedimenti disciplinari a seguito di un riconoscimento visivo fatto insieme ai propri collaboratori, incrociando nomi e volti dei soli occupanti riconosciuti, senza tenere conto delle altre centinaia di presenze all’interno dell’edificio occupato dal 20 ottobre al 3 novembre. Le audizioni dei restanti 18 studenti accusati proseguiranno nel pomeriggio di oggi e nella giornata di domani.

LE FOTO