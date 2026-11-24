ROMA – In occasione dell’audizione parlamentare dedicata al decreto-legge n. 205 dell’11 novembre 2026, Federalberghi Campi Flegrei ha richiamato l’attenzione della Commissione sulla necessità di affiancare agli interventi di messa in sicurezza del territorio misure concrete a favore delle attività produttive, dell’occupazione e della ripresa turistica. Le osservazioni sono state illustrate dal presidente Roberto Laringe e dal vicepresidente Gennaro Martusciello, con interventi complementari. Il presidente Roberto Laringe ha richiamato l’attenzione sulla necessità che la prevenzione e la riqualificazione sismica comprendano anche il patrimonio immobiliare destinato alle attività economiche. Le risorse previste dal decreto, oggi prevalentemente orientate al patrimonio residenziale, dovrebbero essere accessibili anche agli immobili alberghieri e produttivi situati nell’area interessata dal fenomeno bradisismico. Federalberghi chiede pertanto di ampliare espressamente la platea dei beneficiari dei fondi destinati alla riduzione della vulnerabilità sismica, consentendo interventi di rafforzamento locale e miglioramento sismico anche sulle strutture ricettive e sugli immobili adibiti ad attività produttive. Mettere in sicurezza questi edifici significa proteggere ospiti e lavoratori, salvaguardare investimenti e posti di lavoro e rendere più resiliente il tessuto economico dei Campi Flegrei.

LE PROPOSTE – Il vicepresidente Gennaro Martusciello ha evidenziato una criticità dell’articolo 21: le sospensioni fiscali, contributive e finanziarie previste per le attività colpite risultano legate a specifici requisiti di danneggiamento e sgombero degli immobili. Ma gli effetti economici del bradisismo investono l’intero tessuto produttivo, anche quando le sedi aziendali restano agibili: attività commerciali, artigianali, imprese dei servizi, esercizi turistici e strutture ricettive possono subire un forte calo della domanda e dei ricavi pur continuando a operare. Secondo la ricognizione dell’associazione, nessuna delle strutture alberghiere rappresentate è destinataria di provvedimenti di sgombero per inagibilità: un esempio concreto di come l’assenza di danni strutturali tali da imporre lo sgombero non coincida con l’assenza di danni economici. Martusciello ha chiesto pertanto che l’accesso alle agevolazioni possa basarsi anche su una perdita di fatturato significativa, verificabile e direttamente riconducibile alla crisi, indipendentemente dall’esistenza di un provvedimento di sgombero. Ha inoltre proposto un Fondo straordinario per la continuità economica delle attività produttive dei Campi Flegrei, comprendendo imprese commerciali, artigianali, turistiche, ricettive e dei servizi. Tra le ipotesi avanzate, una soglia d’accesso a partire da una riduzione del fatturato di almeno il 30% e contributi commisurati al danno effettivo e ai costi fissi non recuperabili, secondo criteri trasparenti e verificabili. Martusciello ha inoltre sollecitato l’introduzione di ammortizzatori sociali straordinari, non generalizzati, ma riservati alle imprese dei diversi settori produttivi che dimostrino perdite di fatturato significative, documentate e direttamente riconducibili all’emergenza bradisismica. Anche l’accesso a questi strumenti e l’entità del sostegno dovrebbero essere parametrati alla contrazione effettiva del fatturato e dell’attività aziendale, secondo criteri oggettivi e verificabili, evitando benefici indiscriminati. Richiamando gli strumenti specifici già adottati in occasione di altre emergenze nazionali, Martusciello ha sottolineato l’obiettivo di preservare occupazione, redditi familiari e competenze professionali nelle aziende realmente in difficoltà, evitando che la diminuzione di consumi, commesse, presenze e servizi si trasformi in una perdita duratura di posti di lavoro. A completamento delle proposte, Martusciello ha indicato la necessità di istituire un Osservatorio economico permanente dei Campi Flegrei, con la partecipazione delle associazioni rappresentative delle attività produttive, per monitorare andamento dei fatturati, occupazione, consumi, flussi turistici e condizioni delle imprese nei diversi settori. A questo strumento dovrebbe accompagnarsi un piano strategico di rilancio dell’economia e dell’attrattività dell’intero territorio, non limitato alla sola promozione turistica.

L’APPELLO AL PARLAMENTO – Federalberghi Campi Flegrei riconosce la centralità della sicurezza delle persone e degli edifici e valuta positivamente l’approccio pluriennale agli investimenti. Chiede però che, durante la conversione del decreto, sia riconosciuta anche la dimensione economica e occupazionale dell’emergenza, a tutela di tutto il sistema produttivo flegreo. Mettere in sicurezza il territorio e consentirgli di continuare a vivere, lavorare, produrre e accogliere visitatori sono obiettivi inseparabili.