NAPOLI – Sono passati dieci anni da quando il Cardarelli, nel 2016, ha attivato il “Percorso rosa”: da allora il pronto soccorso dell’ospedale ha accolto, curato e preso in carico quasi 2.000 persone vittime di violenza di genere, aggredite, percosse o sottoposte a violenza sessuale. Un impegno costante, che ha fatto del Cardarelli un punto di riferimento per la città e per il territorio. Il dato che più colpisce dal 2024 ad oggi riguarda i minori: nel 40 per cento dei casi il servizio di psicologia del Cardarelli ha rilevato la presenza di bambini e ragazzi vittime di violenza assistita o diretta. Il 30 per cento delle persone arrivate in pronto soccorso non ha invece acconsentito alla stesura del referto psicologico, una scelta che i professionisti dell’ospedale seguono con attenzione, nel rispetto dei tempi di ciascuna.

IL BILANCIO – Nei primi 11 mesi dell’anno il Percorso rosa ha registrato al triage 170 persone, a fronte di oltre 180 nello stesso periodo del 2025: un calo del 7 per cento. Il Cardarelli non si limita alla cura immediata. A ogni donna accolta in pronto soccorso viene proposta una presa in carico complessiva da parte di un’équipe multiprofessionale, che affianca alla prestazione sanitaria il lavoro degli assistenti sociali e il supporto psicologico. Se la persona lo desidera, il percorso può indirizzarla ai servizi territoriali antiviolenza e alla denuncia alle autorità giudiziarie. L’ospedale è storicamente la prima linea di assistenza per chi subisce violenza di genere, un’emergenza a tutti gli effetti in cui il pronto soccorso è coinvolto in prima persona. Il Cardarelli accoglie e accompagna la persona lungo un percorso che le permette di ricominciare una nuova vita, per sé e, sempre più spesso, per i propri figli e la propria famiglia. Un ruolo di presidio sociale tanto delicato quanto fondamentale, tanto più rilevante alla luce del numero di minori coinvolti. Il Cardarelli ha aperto la strada: negli ultimi anni altri presidi del territorio napoletano si sono dotati di percorsi analoghi. Un segnale positivo, che sta ampliando la rete di risposte per le vittime in altre aree della città e della provincia, e che conferma la validità di un modello che il Cardarelli porta avanti da un decennio.