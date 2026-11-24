POZZUOLI – Scatta una nuova allerta meteo a Pozzuoli e nei Campi Flegrei. Dalle ore 9:00 di domani – mercoledì 25 novembre – fino alle ore 9:00 di giovedì 26 novembre la Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un’allerta meteo di livello giallo per rischio idrogeologico e idraulico sull’intero territorio regionale, accompagnata da un’allerta per venti forti e mare agitato. Sono previste precipitazioni anche a carattere temporalesco, con fenomeni che tenderanno a intensificarsi dal pomeriggio-sera di mercoledì. Tra i principali rischi segnalati: allagamenti di strade e locali situati ai piani bassi, scorrimento superficiale delle acque e fenomeni di ruscellamento, possibili esondazioni e innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua, caduta massi e fenomeni franosi nelle aree più fragili. Sono previsti venti sud-occidentali temporaneamente forti, con raffiche, e mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

RACCOMANDAZIONI – La Protezione Civile invita la popolazione alla massima prudenza e, in particolare, a: limitare gli spostamenti non necessari durante i fenomeni più intensi, prestare attenzione in prossimità di alberi, pali, impalcature e strutture esposte al vento, mettere in sicurezza vasi, piante e altri oggetti presenti su balconi e terrazzi, evitare di sostare lungo moli, scogliere, litorali e altre aree esposte alle mareggiate, prestare attenzione ai sottopassi e alle strade soggette ad allagamenti.