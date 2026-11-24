POZZUOLI – È caos da ieri all’ospedale di Pozzuoli dove i lavori al manto stradale stanno paralizzando l’intera area. Chiuso il parcheggio riservato al pubblico e ai dipendenti, le auto vengono parcheggiate ovunque: lungo la strada di accesso, in doppia fila ed in ogni spazio utile, congestionando il regolare transito veicolare. Da ieri mattina innumerevoli sono i disagi praticamente per tutti: dipendenti, pazienti e accompagnatori. Disagi anche per il pronto soccorso, dove la strada riservata viene utilizzata per raggiungere gli ambulatori con conseguenti difficoltà per le ambulanze di raggiungere il pronto soccorso. Una situazione di caos che rischia di protrarsi fino al 3 dicembre, termine ultimo dei lavori di rifacimento del manto stradale intorno all’ospedale di Pozzuoli.