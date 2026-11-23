POZZUOLI – Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Al “Conte” la Puteolana rispetta il pronostico e batte 6-1 la Virtus Stabia, fanalino di coda del girone A di Eccellenza. Una prestazione importante dei ragazzi di mister Sannazzaro che consolidano la vetta della classifica e guardano con fiducia anche ai prossimi impegni, sia di campionato che di Coppa Italia. Passano appena 5 minuti e la gara si sblocca con Cavallo che serve l’assist perfetto per Simonetti che deve solo insaccare. Cinque minuti dopo e arriva anche il sigillo di Pantano, difensore che torna titolare e ‘timbra’ di testa su cross di Cavallo (il secondo in 10 minuti). Fino al 14’ da registrare le conclusioni di Malafronte e di De Vivo poi il bomber granata insacca il 3-0 con un preciso rasoterra che beffa il giovane portiere stabiese. Al 28’ il poker: lancio di Mansour, pallonetto di Simonetti, col pallone che si appoggia sul palo e poi è lo stesso attaccante a segnare il 4-0. Al 32’ la personale tripletta di Simonetti (esce 5 minuti dopo). Nella ripresa al 66’ occasione Puteolana col di punizione di Cavallo respinto dal portiere, Pinzolo (entrato poco prima proprio per Simonetti) che non riesce a ribadire in rete. Un minuto dopo ci prova Balzano di testa su cross di Cavallo ma non inquadra la porta. Al 76’ il gol della ‘bandiera’ della Virtus Stabia: cross dalla destra per Ruggiero che si scontra con Castiglio che rimane a terra, Quagliarella a porta vuota mette in rete (tra le polemiche). A tre dalla fine Cavallo prova una conclusione col sinistro dal limite, la palla viene respinta dalla difesa ma torna sul sinistro dell’esterno che questa volta non sbaglia. Finisce 6-1.