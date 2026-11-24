BACOLI – Domenica 29 novembre 2026, Bacoli renderà omaggio a uno dei suoi figli più generosi e illuminati con l’intitolazione della piazzetta antistante l’edificio dell’ex Asilo infantile a Luigi Illiano (1833-1918), benefattore che dedicò il proprio patrimonio e la propria sensibilità al futuro delle nuove generazioni. Una dedica che non rappresenta soltanto un riconoscimento formale, ma un atto di memoria collettiva verso un uomo che seppe guardare lontano, comprendendo quanto l’educazione, l’uguaglianza e la formazione dei bambini fossero fondamentali per la crescita civile e sociale della propria comunità. “Con istrumento del 27 luglio 1918 per notar Michele de Vivo, il dottor Illiano Luigi da Bacoli, donò tutto il suo cospicuo patrimonio immobiliare a cotesto Pio Monte della Misericordia, perché erigesse in Bacoli un asilo infantile.”

LA STORIA – Nato il 14 ottobre 1833, Luigi Illiano è tra quei bacolesi che profusero la loro esistenza per l’emancipazione del loro paese. Prima ancora che Bacoli ottenesse l’autonomia da Pozzuoli, il nostro benefattore volle donare i suoi averi ed in particolare l’edificio costruito nel 1904,alla prestigiosa istituzione del Pio Monte della Misericordia affinché a Bacoli, i bambini potessero usufruire di un luogo che li aiutasse a crescere , ad imparare; ad essere dei buoni cittadini e dei buoni cristiani. Un luogo di uguaglianza. Leggiamo nello statuto del 1939, art. 10: “Nell’asilo è vietato ogni diversità di trattamento fra i bambini, ai quali viene confezionata una sopraveste uniforme dalla famiglia e per i più poveri dalla Direzione dell’ Asilo, consentendolo le entrate dell’asilo medesimo”. Lo spirito cristiano imponeva che nessuna differenza di ceto potesse emergere nel trattamento dei piccoli. Vestiti consunti o vestiti per bene la divisa rendeva in questo luogo i bambini tutti uguali. Nel 1930 erano assistiti gratuitamente 80 bambini + 120 a pagamento. Età dei bambini accolti da tre a sei anni. Ben presto si aggiunge la scuola elementare e la prestigiosa scuola di ricamo. In una Bacoli rurale, povera ma con un grande desiderio di emergere, di trasformarsi in luogo ambito per il mare e il clima, l’Istituto Luigi Illiano era la giusta fucina ove forgiare i cittadini del futuro che del futuro sarebbero stati protagonisti. Fulcro di questa istituzione le suore dell’ Immacolata concezione di Ivrea, fondate nella seconda metà dell’800 da Antonia Maria Verna. Dedite ai poveri e ai bambini, le suore dell’ Immacolata hanno lasciato un segno indelebile in migliaia di bacolesi. Ci sono poi i ricordi personali di ogni bacolese che ha frequentato l’asilo o la scuola di ricamo. I nomi mitici di suore che hanno lasciato un segno indelebile. Tra tutte suor Scolastica, o negli ultimo decenni, suor Natalizia, suor Franca, suor Gina. Tante le giovani bacolesi che da questo edificio sono partite per dedicarsi ai agli ultimi sposando il progetto di Antonia Maria Verna. La madonnina Immacolata che troneggia su ogni foto è il riferimento di appartenenza. Quella immagine rende riconoscibile il luogo il tempo il fervore che ha pervaso l’istituto. Tutto questo grazie alla generosità, alla filantropia di Luigi Illiano a cui con grande orgoglio viene dedicata la piazzetta antistante l’edificio da lui donato. Che l’amore di questo bacolese verso i propri concittadini ed in particolare verso i piccoli, i poveri i più indifesi possa essere da esempio per ognuno di noi a 100 anni circa dalla sua morte.