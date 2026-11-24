POZZUOLI – Inizieranno oggi alle 15:30 le audizioni dei 26 studenti accusati di aver occupato illegittimamente il liceo Majorana e per i quali la preside Elena Manto ha chiesto sospensioni per oltre 15 giorni. Accompagnati dai genitori – a partire da oggi fino a giovedì pomeriggio – i ragazzi dovranno comparire davanti al consiglio d’istituto per fornire la propria versione dei fatti. Sulla vicenda, che sta facendo molto discutere, è intervenuta anche l’assessora alla pubblica istruzione del comune di Pozzuoli, Mariasole La Rana, che ha rivolto un pensiero per i 26 accusati auspicando un dialogo tra le parti, cosa che finora non è avvenuta.

IL MESSAGGIO – «Il mio pensiero va ai 26 ragazzi del Liceo Majorana, chiamati ad affrontare tra il 24 e il 26 novembre le audizioni relative al procedimento disciplinare avviato a seguito della loro partecipazione alla recente occupazione studentesca. – ha detto La Rana – Si tratta di un momento delicato, che mi auguro possa essere vissuto come una preziosa opportunità di crescita. Non posso nascondere la mia preoccupazione per il clima di tensione che si è creato negli ultimi giorni e per il rischio che i ragazzi possano sentirsi non pienamente ascoltati. Per questa ragione auspico che le audizioni possano essere, per tutte le persone coinvolte, un momento di confronto sereno e costruttivo. Un’occasione per i ragazzi di dimostrare senso di responsabilità, e, al tempo stesso, l’occasione per chi è chiamato ad ascoltarli di valutare con la dovuta attenzione le ragioni esposte, le responsabilità individuali e il contesto in cui si sono svolti i fatti, rivedendo, laddove ne ricorrano i presupposti, le decisioni assunte. Ciò perchè il compito di una comunità educante non può esaurirsi nella rigida applicazione di regole e sanzioni, ma piuttosto deve trovare il suo fondamento in un sano dialogo educativo, che solo può consentire di comprendere intenzioni, modalità ed esiti, e di attivare negli studenti quelle riflessioni necessarie ad una crescita responsabile e consapevole. Il mio augurio più sincero è che questo momento conflittuale si risolva in un dialogo rispettoso di tutte le parti coinvolte.»