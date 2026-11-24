POZZUOLI – Dal 1998 Gesfor Formazione accompagna giovani e adulti in percorsi di qualificazione professionale, offrendo strumenti concreti per acquisire competenze e ampliare le proprie opportunità occupazionali. Un’esperienza consolidata nel tempo, che si rinnova oggi con una nuova proposta di corsi, pensata per rispondere alle esigenze di diversi settori lavorativi e alle aspirazioni di chi desidera conseguire una qualifica o intraprendere una nuova carriera. Dalla sede storica di Pozzuoli prende così il via una nuova proposta formativa con cinque percorsi rivolti a chi vuole investire sulle proprie capacità e migliorare le proprie prospettive professionali.

Cinque corsi, nuove opportunità professionali

Operatore Socio Sanitario (OSS): un percorso per acquisire competenze nell’assistenza alla persona e operare in strutture sanitarie e socio-assistenziali, a supporto di persone anziane, fragili o non autosufficienti. La qualifica può attribuire 1 punto nelle graduatorie ATA, secondo i requisiti previsti.

ASACOM – Assistente all’Autonomia e alla Comunicazione delle persone con disabilità: una figura fondamentale per favorire l’inclusione scolastica e sociale, sostenendo l’autonomia e la comunicazione delle persone con disabilità. Il percorso comprende anche competenze nella Lingua dei Segni Italiana (LIS) e nel codice Braille. La qualifica può attribuire 1 punto nelle graduatorie ATA, secondo le disposizioni vigenti.

OPI – Operatore dell’Infanzia: rivolto a chi desidera lavorare nei servizi dedicati ai bambini, contribuendo al loro benessere, allo sviluppo psicofisico e alla socializzazione attraverso attività educative, ludiche e ricreative. La qualifica può attribuire 1 punto nelle graduatorie ATA, secondo i requisiti previsti.

Segretario Coordinatore Amministrativo: un percorso per acquisire competenze nella gestione degli uffici, nell’organizzazione amministrativa, nella gestione documentale e nel coordinamento delle attività di segreteria. Il titolo può attribuire 1,5 punti nelle graduatorie ATA, secondo le tabelle applicabili.

Operatore Tatuaggio e Piercing: dedicato a chi desidera trasformare una passione in una professione, acquisendo competenze tecniche e conoscenze delle procedure igienico-sanitarie e di sicurezza necessarie per operare nel rispetto della normativa vigente.

LA STORIA – Quasi trent’anni di esperienza e nuove opportunità. Per Gesfor Formazione, la crescita professionale non si limita all’acquisizione di conoscenze, ma rappresenta uno strumento concreto per valorizzare le capacità individuali, favorire l’inserimento lavorativo e aprire nuove prospettive professionali. Dal 1998 a oggi, l’obiettivo resta quello di accompagnare giovani e adulti nello sviluppo delle proprie competenze, attraverso percorsi qualificanti e opportunità di crescita. Non aspettare che arrivi l’occasione giusta. Preparati a costruirla. Dal 1998, competenze che diventano opportunità. Per informazioni sui corsi, sui requisiti di accesso e sulle modalità di iscrizione è possibile rivolgersi alla sede Gesfor di Via Cesare Augusto 25, a Pozzuoli. Telefono: 081-5264711.