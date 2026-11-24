POZZUOLI – “Ancora una volta RFI non presenta alcuna soluzione concreta per la riapertura della tratta della Linea 2 e, fatto ancor più grave, arriva persino a mettere in discussione la già lontana scadenza di aprile 2027. Un atteggiamento sprezzante verso le istituzioni e verso un intero territorio, confermato ieri dalla diserzione al tavolo convocato in Prefettura: un vero e proprio schiaffo in pieno volto a tutti i cittadini flegrei. RFI, in quanto gestore di un servizio pubblico essenziale, ha il dovere di garantire il diritto alla mobilità, mettersi al servizio delle comunità e individuare soluzioni tecniche anche di fronte a scenari complessi. Nei Campi Flegrei, invece, assistiamo a un paradosso inaccettabile che ribalta completamente questo principio: i cittadini sono tenuti in ostaggio da RFI. Non solo ad oggi non è stata prospettata alcuna soluzione seria per il ripristino della linea, ma i servizi sostitutivi messi in campo si stanno rivelando del tutto insufficienti rispetto alle reali esigenze di pendolari, lavoratori e studenti. Chiediamo con forza che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenga immediatamente e con decisione per fermare questa deriva e tutelare i diritti di una popolazione già messa a dura prova. Dal 2023 il nostro territorio sta affrontando la crisi bradisismica più severa degli ultimi decenni: abbiamo circa 7mila concittadini fuori dalle proprie abitazioni, un tessuto commerciale ed economico in forte sofferenza, misure di sostegno che tardano a produrre effetti concreti e ora persino lo spettro di un isolamento ferroviario senza fine. Mentre i Comuni lavorano ogni giorno per garantire la sicurezza, la tenuta sociale e il futuro dei Campi Flegrei, non possiamo tollerare che un’infrastruttura vitale venga lasciata nell’incertezza. Non siamo disposti ad accettare questo stato di cose e siamo pronti a mettere in campo qualsiasi azione istituzionale e di mobilitazione pur di difendere la nostra gente”. Lo hanno detto Luigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli, Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli, Salvatore Scotto Di Santolo, sindaco di Monte di Procida, e Antonio Sabino, sindaco di Quarto, al termine della riunione in prefettura.