POZZUOLI – Alto impatto dei carabinieri a Pozzuoli e nell’area flegrea. I militari – agli ordini del comandante della Compagnia, il capitano Raffaele Castanò – hanno eseguito un arresto, denunce e sequestri di droga e veicoli. Nel dettaglio a Monte di Procida è stato arrestato un algerino di 22 anni, senza fissa dimora, sprovvisto di permesso di soggiorno, sorpreso mentre stava cercando di rubare una bicicletta elettrica. Una volta fermato ha fornito false generalità. Arrestato e in attesa di rito direttissimo. A Pozzuoli invece due persone sono state denunciate per aver manomesso la Carte d’identità elettronica: si tratta di un 46enne di Napoli sorpreso durante un controllo stradale e di un 19enne di Monterusciello che agli arresti domiciliari ha esibito ai militari il documento senza microchip. Un fenomeno, quello delle Cie modificate, in ascesa negli ultimi tempi. Ad Arco Felice, invece, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 20 grammi di cocaina, trovati in un involucro di cellophane collocati all’interno della cavità di un muro di un’abitazione. Sempre a Pozzuoli due soggetti sono stati segnalati per uso di hashish. Infine nel bilancio del fine settimana si contano 92 persone e 60 veicoli sottoposti a controlli, 36 contestazioni al codice della strada, 8 tra patenti e documenti di circolazione ritirati e 10 veicoli sequestrati.