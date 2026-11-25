POZZUOLI – La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione del peggioramento delle condizioni meteo in atto sull’intero territorio regionale, ha prorogato fino alle ore 14 di domani, giovedì 26 novembre, l’allerta in vigore, la cui scadenza era prevista alle ore 9 dello stesso giorno. Dalle ore 14 di oggi, mercoledì 25 novembre, alle ore 14 di domani, giovedì 26 novembre, l’allerta passa da gialla ad arancione in tutte le zone, ad eccezione di Alta Irpinia, Sannio e Tanagro, dove resta gialla. Fino alle ore 14 di domani è prorogata anche l’allerta per vento forte con raffiche e mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Condizioni che dovrebbero far scattare la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, come da prassi consolidata in questi casi.

LE CRITICITA’ – Si prevedono precipitazioni sparse o diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata o forte intensità. Sono attesi venti sud-occidentali temporaneamente forti, con raffiche locali, e mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Sono possibili fenomeni diffusi di dissesto idrogeologico, con instabilità anche profonde dei versanti, frane, caduta di massi e colate rapide di fango. Il rischio idraulico è localizzato. Si possono verificare ruscellamenti, allagamenti, esondazioni e trasporto di materiale. È possibile l’innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche in presenza di criticità locali come tombature e restringimenti. Sono possibili anche allagamenti di locali interrati e al piano terra, scorrimento superficiale delle acque sulle strade e fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche, con tracimazioni e allagamenti nelle aree urbane più basse.