ISCHIA/PROCIDA – Sono 262 le persone identificate e 159 i veicoli controllati i numeri del servizio straordinario durante il quale i Carabinieri della Compagnia di Ischia hanno battuto in lungo e in largo il territorio delle due isole, da Barano a Lacco Ameno fino a Procida. Nel bilancio 5 persone denunciate. A Ischia i militari hanno fermato un’auto guidata da un 25enne di Casamicciola Terme. E’ risultato positivo alla cocaina. Per lui denuncia e patente ritirata. Nel comune di Lacco Ameno, i militari hanno fermato un motociclo che esibiva una targa posteriore polacca, risultata contraffatta. Denunciati sia il 42enne alla guida sia un 62enne di Acerra, titolare della ditta di noleggio proprietaria del mezzo. Sequestrati moto e targa. Un 67enne di Forio, sorpreso a fare il parcheggiatore abusivo, si è rifiutato di fornire le sue generalità. E’ stato denunciato. Infine, sull’isola di Procida, i militari della Stazione locale hanno controllato un 43enne del posto con una carta d’identità elettronica priva del microchip. Sequestrata la CIE, denuncia per il procidano. Mentre sono 22 le sanzioni al Codice della Strada per oltre 5mila euro in sanzioni e 4 gli assuntori di stupefacenti segnalati alla Prefettura. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane.