BACOLI – I carabinieri della stazione di Monte di Procida hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari verso un 46enne residente a Bacoli, titolare di una pizzeria. L’uomo è gravemente indiziato di violenza sessuale aggravata ai danni di una minorenne che all’epoca dei fatti aveva 16 anni. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo, con il pretesto di accompagnare in auto la ragazza, avrebbe deviato dal percorso, fermato il veicolo e bloccato le portiere, per poi molestare sessualmente la giovane. Subito dopo i fatti la giovane ha raccontato quanto accaduto ai familiari ed è stata assistita in ospedale. Con loro si è poi rivolta ai carabinieri per denunciare l’accaduto. Determinante è stato il coraggio della ragazza, che ha trovato la forza di parlare e di essere ascoltata. Le indagini dei militari hanno consentito di raccogliere numerosi riscontri alle sue dichiarazioni, tra cui testimonianze, documentazione sanitaria ed elementi acquisiti dalle comunicazioni tra le parti, reiterazione di condotte analoghe.

*seguiranno approfondimenti