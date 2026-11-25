POZZUOLI – A oltre quarant’anni dalla crisi bradisismica che portò alla nascita di Monterusciello, i prefabbricati pesanti costruiti per ospitare temporaneamente le famiglie sfollate sono ancora abitati. Le condizioni di quei fabbricati sono al centro di un ordine del giorno firmato dai consiglieri comunali di Pozzuoli Gianluca Sebastiano, Riccardo Volpe, Marzia Del Vaglio e Carlo Morra. Il documento, datato 20 ottobre 2026, chiede al Consiglio comunale di impegnare il sindaco e la giunta ad avviare la revisione del classamento catastale degli alloggi popolari del quartiere. Gli uffici comunali dovrebbero verificare, per ciascuna unità immobiliare, se le caratteristiche costruttive, le dotazioni e lo stato di conservazione giustifichino il passaggio dalla categoria A/3, abitazioni di tipo economico, alla categoria A/4, abitazioni di tipo popolare. Nel Documento unico di programmazione 2025–2027, il Comune ha ridefinito da «mediocre» a «scadente» lo stato di conservazione e manutenzione degli alloggi. L’amministrazione ha inoltre segnalato alla Regione Campania le carenze costruttive e il forte degrado dei prefabbricati di Monterusciello. Nel marzo 2025 la Regione ha ritenuto applicabile a questi fabbricati il coefficiente di degrado 0,60, previsto per il calcolo della quota oggettiva del canone.

LA RIDUZIONE – I firmatari ricordano che il Consiglio comunale si era già impegnato a riportare in aula la questione degli alloggi di Monterusciello, senza dare seguito a quell’impegno. Il passaggio dalla categoria catastale A/3 alla A/4 potrebbe ridurre la quota oggettiva del canone e, di conseguenza, l’importo dell’affitto pagato dalle famiglie interessate. La revisione catastale è solo un primo passo per Monterusciello. Restano da affrontare le condizioni dei fabbricati, da chiarire la natura giuridica degli immobili e il loro regime patrimoniale e da definire le pratiche di riscatto o di alienazione ancora sospese. Per alcune di queste il Comune aveva già risposto agli interessati, ma il trasferimento della proprietà non è

mai avvenuto.