QUARTO – Il deputato Francesco Emilio Borrelli nell’ultimo anno ha raccolto diverse denunce di residenti ed esercenti su un complesso realizzato Quarto chiamato parco Francesco Rispo, tra cui la segnalazione sulle opere incomplete e le criticità segnalate a Quarto (allacci idrici provvisori, dubbi sulla sicurezza antincendio e delibere condominiali contestate) e interventi su presunte carenze di sicurezza nei cantieri interni. A sostegno dell’azione di denuncia del deputato si sono schierati tutti i condomini che avevano acquistato o affittato casa. “L’autore di questa vicenda – si legge in una nota del deputato Borrelli – è un noto esponente politico consigliere comunale a Napoli per Fratelli D’Italia e costruttore che come ritorsione contro gli esponenti del Sole che Ride per le loro denunce ha fatto partire lo sfratto dello studio medico del capogruppo in consiglio comunale a Quarto Davide Secone, ubicato in un altro edificio di sua proprietà sempre nella cittadina flegrea.” Oggi il comune ha sequestrato una serie di immobili per palesi irregolarità e difformità.

LA DENUNCIA – “Ecco il metodo vergognoso di una certa destra- dichiara Borrelli con la consigliera comunale di Quarto sempre di Europa Verde Giusy Rollin – prima realizzano un complesso irregolare e con intenti speculativi e poi fanno leggi per condonare tutto e agevolare gli amici degli amici. Ancora più indecente l’azione ritorsiva contro il nostro capogruppo a Quarto che appena è intervenuto sulla vicenda ha avuto la richiesta di sfratto da un altro immobile dove ha sede il suo studio medico sempre di proprietà del consigliere costruttore. A Secone va tutto il nostro sostegno e solidarietà e sostegno. Adesso chiediamo alla magistratura di accellerare con l’inchiesta e permettere a chi ha subito eventuali truffe di poter avere giustizia”.