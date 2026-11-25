POZZUOLI – «Garantire contributi adeguati a chi sceglie la delocalizzazione volontaria nei Campi Flegrei e commisurare il sostegno alla superficie dell’abitazione e ai valori del mercato immobiliare». È la proposta avanzata oggi dall’assessora regionale alla Protezione civile, Fiorella Zabatta, in audizione alla Commissione Ambiente della Camera, nell’ambito dell’esame per la conversione del decreto-legge n. 205. Un intervento che affronta il tema della riduzione della presenza abitativa nella caldera in linea con quanto dichiarato oggi davanti alla stessa Commissione dalla direttrice dell’Osservatorio Vesuviano dell’INGV, Lucia Pappalardo. «Il limite previsto dal decreto, pari all’importo che spetterebbe per la riparazione e la riqualificazione sismica dell’immobile, rischia di rendere poco praticabile – dice l’assessora – la scelta di trasferirsi. La proposta è di adottare, per quanto compatibile, il criterio già utilizzato a Niscemi, calcolando il contributo sulla base della superficie complessiva dell’immobile e di un costo convenzionale al metro quadrato parametrato alle quotazioni dell’Osservatorio del mercato immobiliare (OMI)».

LE PROPOSTE – Nel corso dell’audizione, l’assessora Fiorella Zabatta ha illustrato le altre proposte della Regione. Per i contributi di pronto ripristino, la Campania chiede di spostare la scadenza per le domande dal 31 dicembre 2026 almeno al 28 febbraio 2027, preferibilmente al 31 marzo, per dare ai cittadini il tempo necessario a predisporre la documentazione. La Regione propone inoltre di chiarire che può accedere al contributo, in presenza degli altri requisiti, anche chi ha già concluso i lavori e ha ottenuto la revoca del provvedimento di sgombero a seguito del ripristino dell’agibilità. L’assessora ha poi chiesto di consentire al Commissario straordinario di affidare direttamente compiti agli uffici regionali, avvalendosi delle competenze già disponibili. Le eventuali maggiorazioni retributive per il personale coinvolto, nei limiti previsti dalla legge, sarebbero coperte con le risorse già destinate al funzionamento della struttura commissariale. Infine, la Campania propone di modificare l’articolo 12 per coordinare i termini dei procedimenti di concessione dei contributi con i tempi necessari al rilascio degli eventuali titoli in sanatoria. La Regione conferma il sostegno all’impostazione del decreto, frutto del lavoro con il Governo, e chiede che in sede di conversione siano introdotte le modifiche utili a rendere le misure più efficaci per i cittadini e a facilitare il lavoro del Commissario.