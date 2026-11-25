POZZUOLI – Armati di smerigliatrice elettrica e di un “piede di porco” stavano forzando la porta blindata di un ufficio comunale quando sono stati bloccati e arrestati dai carabinieri. E’ accaduto nella tarda mattinata di oggi in via Libero Bovio, dove i carabinieri della stazione di Monterusciello hanno preso in flagranza di reato un 41enne di Pozzuoli e una 34enne di Giugliano. La coppia aveva messo nel mirino i locali di proprietà comunale gestiti dall’ATER che sorgono al civico undici della strada, in un contesto di palazzine popolari. Dopo aver forzato la porta blindata, nel tentativo di occupare l’edificio, il loro intento è stato sventato grazie al tempestivo intervento dei militari allertati da una segnalazione al 112. Dopo le formalità di rito i due sono finiti agli arresti domiciliari in attesa di essere sottoposti al processo con rito direttissimo che sarà celebrato nella giornata di domani.