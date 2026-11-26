ROMA – L’audizione del 25 novembre della direttrice dell’Osservatorio Vesuviano (INGV), Lucia Pappalardo, davanti alla Commissione Ambiente della Camera – nell’ambito dell’esame del decreto 205 sul piano straordinario per i Campi Flegrei – ha aggiornato il quadro del bradisismo, sollevando qualche interrogativo sul rigore comunicativo in sede istituzionale. La Pappalardo ha confermato che l’attuale sollevamento del suolo ha superato la crisi del 1982-1984 (toccando i 170 cm al Rione Terra) e che in vent’anni si contano 35.000 terremoti, con una forte accelerazione negli ultimi quattro anni (24.500 scosse, fino alla magnitudo 4.7 del 31 luglio scorso). Il «motore» del fenomeno resta il degassamento, con un flusso giornaliero stimato in circa 1000 tonnellate di CO₂ al centro della Solfatara. Sulla delocalizzazione volontaria degli alloggi popolari del rione Solfatara prevista dal decreto, la direttrice ha dichiarato: «Quella è una zona pericolosa, più si allontanano le persone dalla zona pericolosa, meglio è». Sul fronte temporale ha inoltre aggiunto: «Ci può essere, ci sarà senz’altro in questi 10 anni» un’evoluzione dello stato del vulcano, chiedendo infine più fondi per la ricerca e un raccordo strutturale con la struttura commissariale.

I RILIEVI – Le parole pronunciate a Montecitorio, destinate a orientare scelte legislative che incidono sulla vita dei cittadini, hanno sollevato i rilievi del divulgatore scientifico Carlo Migliore sul gruppo Facebook pubblico “Gli ottimisti dei Campi Flegrei” relativamente ad alcuni passaggi chiave: passare nella stessa frase da «ci può essere» a «ci sarà senz’altro» un’evoluzione entro dieci anni, senza indicare dati a supporto né chiarire se si tratti di uno scenario peggiorativo o distensivo, rischierebbe di generare allarmismo. Chi guida l’ente di sorveglianza, osserva Migliore, ha il dovere di distinguere rigorosamente tra ciò che è possibile e ciò che è scientificamente dimostrabile. Pur riconoscendo la pericolosità dei gas dentro il cratere, Migliore ricorda che il rione soprastante si trova a una quota più elevata, mentre la CO₂, più densa dell’aria, tende ad accumularsi nelle depressioni topografiche. «Non si tratta di minimizzare il rischio», conclude Migliore, «né di mettere in discussione la necessità di tutelare la popolazione. Si tratta di pretendere che tale tutela passi attraverso evidenze scientifiche documentate e non attraverso affermazioni categoriche».