POZZUOLI – Studenti, docenti, gentitori e la dirigenza scolastica dell’I.C. “8° Oriani – Diaz” di Pozzuoli hanno partecipato questa mattina alla XXV edizione dei “3 Giorni per la Scuola” andata in scena presso Città della Scienza. La manifestazione è stata caratterizzata due momenti, workshop intitolati “Nutrire il futuro: quando la scuola primaria semina cittadinanza attiva, salute e consapevolezza” e “Piccoli gesti, grande impatto: la scuola secondaria in campo per l’ecosostenibilità”. Al tavolo dei relatori erano seduti, tra gli altri, Alessandra Fragale, presidente del circolo Legambiente Città Flegrea e Luca Tondini, nutrizionista e medico dell’Asl Napoli 2 Nord; e la dirigente scolastica dell’Oriani-Diaz, Roberta Catello. «Con grande orgoglio e viva soddisfazione, il nostro Istituto è stato selezionato per prendere parte attivamente al più importante appuntamento nazionale dedicato al mondo dell’istruzione, della ricerca e dell’innovazione didattica, – ha fatto sapere con una nota la dirigenza dell’IC Oriani-Diaz – Questa prestigiosa selezione rappresenta un significativo riconoscimento per l’intera comunità scolastica, premiando la qualità progettuale, l’impegno costante dei docenti e il protagonismo attivo dei nostri studenti sui temi cruciali dell’educazione civica, della sostenibilità ambientale e della promozione della salute.»