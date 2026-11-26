BACOLI – I due diciottenni della Squadra Mediterranea di Bacoli, allenati dal Maestro Vincenzo Di Meo, tornano da Roma con un oro e un bronzo. Per Maturo arriva la convocazione in Nazionale per i Campionati Europei. Il 20 novembre, al PalaTiziano, si sono disputati i Campionati Italiani Assoluti di taekwondo. Due atleti di Bacoli e Monte di Procida ne sono usciti con un titolo nazionale e una medaglia di bronzo. Già la qualificazione era un risultato di rilievo. Agli Assoluti accedono solo otto atleti per categoria, selezionati in base ai risultati della stagione. Essere tra quegli otto vuol dire aver già superato una selezione molto dura su scala nazionale.

LE MEDAGLIE – A Roma il bilancio è andato oltre le attese. Emanuele Maturo, 18 anni, di Cappella (la frazione a cavallo tra Bacoli e Monte di Procida), ha vinto il titolo italiano seniores nella categoria -87 kg. Ciro Illiano, anche lui diciottenne, bacolese, ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria +87 kg. Entrambi gareggiano per la Squadra Mediterranea di Bacoli e sono seguiti dal Maestro Vincenzo Di Meo. Con lui hanno cominciato da bambini e con lui sono cresciuti fino al livello nazionale.

FUTURO – Il percorso non si ferma qui. Per Emanuele Maturo si aprono le porte della Nazionale: rappresenterà l’Italia ai prossimi Campionati Europei. È il riconoscimento di anni di allenamento e insieme un nuovo punto di partenza. Anche per Ciro Illiano il bronzo tricolore tra i seniores conferma la crescita di un atleta che ha ancora molta strada davanti. Sullo sfondo resta l’obiettivo che ogni atleta di taekwondo tiene presente: i Giochi Olimpici.