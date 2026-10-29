MONTE DI PROCIDA/ Ginnastica aerobica, tre medaglie per l’ASD Chige alla Coppa Campioni

MONTE DI PROCIDA – La compagine flegrea dell’ASD Chige alla recente Coppa Campioni di ginnastica aerobica che si è tenuta a Pomigliano d’Arco. Gli atleti del team di Monte di Procida hanno brillato in pedana, conquistando una medaglia d’oro, una d’argento e una di bronzo, confermando l’alto livello tecnico, l’impegno e la determinazione che contraddistinguono la società, guidata dai tecnici Giorgio Illiano, Rosaria Orsini e Siria Pullo. Ottimi piazzamenti con rammarico per le prove individuali maschili di Emanuele Petrone e Riccardo Elvetico, entrambi classificatisi ai piedi del podio. Nota di merito anche per le prestazioni individuali di Ginevra Epifanio e Carmela Filagrossi Ambrosino, che con grinta e qualità hanno contribuito al bilancio complessivamente positivo dell’ASD Chige.

LE MEDAGLIE – A salire sul gradino più alto del podio è stata Angela Schiano, che ha conquistato una splendida medaglia d’oro nella categoria Gruppo JB, regalando una grande emozione a tutta la società. Ottima anche la prova della coppia Allievi composta da Ginevra Epifanio e Riccardo Elvetico, che si sono aggiudicati una meritata medaglia d’argento. A completare il medagliere della spedizione è arrivato il bronzo della coppia JA formata da Lucia Filagrossi Ambrosino ed Emanuele Petrone, risultato che ha contribuito al successo complessivo della squadra.