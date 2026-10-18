CALCIO/ Pareggio a reti bianche per la Puteolana in trasferta contro la Boys Caivanese

CARDITO – La Puteolana sfiora il colpaccio a Cardito contro la seconda in classifica, la Boys Caivanese: Malafronte sbaglia un calcio di rigore, Balzamo in pieno recupero di testa non trova il gol. Finisce a reti bianche il match ma ai punti i Diavoli avrebbero meritato qualcosa in più. Ora qualche ora di riposo e poi si torna a pensare al calcio: nel prossimo weekend un altro big match, al ‘Conte’ arriva Portici. Nella prima mezz’ora tanto agonismo, gioco corretto e pressing asfissiante a centrocampo: risultato? Zero tiri in porta, occasioni praticamente nulle e 0-0 ovvio. La prima conclusione è della Boys Caivanese al 33’ con Principe che si libera del diretto avversario e lascia partire il destro che però è centrale e facile preda del portiere Castiglio. Azione importante della Puteolana al 37’ quando Picascia trova Mansour largo, pallone per l’accorrente De Vivo che calcia verso lo specchio ma la difesa mette in angolo.

SECONDO TEMPO – Al 5’ Malafronte su assist di Mansour viene atterrato in area di rigore da Correra. È penalty. Dal dischetto Malafronte si fa ipnotizzare da Russo: si resta sullo 0-0. Malafronte non demorde, da bomber vero si carica la squadra sulle spalle: ci prova al 60’ ma ancora una volta ha la meglio Russo. Due minuti dopo ci prova anche Mansour con una conclusione che spiazza il portiere ma esce di un nulla. Al minuto 73 tiro di Mansour dal vertice dell’area, centrale. In pieno recupero l’azione migliore della Puteolana: cross di Mansour per la testa di Balzamo, il portiere compie un altro miracolo. Finisce 0-0, recrimina la Puteolana.

BOYS CAIVANESE: Russo, Boiano, Correra (24’ Fontanella), De Luca, Ioio, Acampora, Saho (20’ st Labriola), Marzano, Principe, Di Fiore (41’ st Terracciano), Legnante (30’ st Todisco). A disp.: D’Onofrio, Proto, Siepe, Stanco, Piccolo. All. Masecchia

PUTEOLANA 1902: Castiglio, De Falco (7’ st Piccolo), Picascia, Malafronte (30’ st Pinzolo), Mansour, Leone (19’ st Cavallo), Acunzo, Balzano, De Giorgi, De Vivo (23’ st Maresca), Balzamo. A disp.: La Rocca, Gladestony, Pierno, Piscopo, Pantano. All. Ambrosino

TERNA ARBITRALE: Luca Iglio di Pistoia (Torraco e Martino di Salerno)

NOTE: Ammoniti Correra, Ioio, De Lucia, Acampora (BC), De Vivo (P). Espulso Masecchia, allenatore Caivanese. Recupero 2’ pt, 5’ st