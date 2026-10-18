La spiaggia di Lucrino si trasforma nella casa delle zucche: a Pozzuoli il primo villaggio autunnale dedicato a tutta la famiglia – LE FOTO

POZZUOLI – L’autunno arriva sul mare di Pozzuoli con una grande novità. Casa Azul si trasforma nella Casa delle Zucche, un nuovo evento dedicato alle famiglie che, a partire dai ieri e nei weekend del 17-18, 24-25, 31 ottobre e 1° novembre, darà vita a un vero e proprio villaggio autunnale, tra colori, giochi, creatività e divertimento. Un’esperienza pensata per grandi e piccoli, che porterà a Pozzuoli le atmosfere dei tradizionali campi di zucche, reinterpretate nella suggestiva cornice del litorale flegreo. Per l’occasione, gli spazi di Casa Azul ospiteranno diverse aree tematiche, tra cui un Campo di Zucche, un Labirinto di Fieno, aree dedicate ai gonfiabili, spettacoli, animazione, face painting e photo booth, per offrire ai visitatori un’esperienza coinvolgente durante tutta la giornata. Particolare attenzione sarà riservata ai più piccoli, protagonisti di numerosi laboratori creativi dedicati alla decorazione delle zucche, alla realizzazione di maschere e alle creazioni ispirate all’autunno. Attività pensate per stimolare fantasia e manualità, permettendo ai bambini di divertirsi e portare a casa un ricordo speciale della giornata.

LA MANIFESTAZIONE – Non mancherà un’area food & drink, con proposte gastronomiche dedicate all’evento, per accompagnare le famiglie in una giornata da trascorrere all’aria aperta, tra attività e momenti di condivisione. Con questa nuova iniziativa, Casa Azul continua ad ampliare la propria proposta di eventi, confermandosi uno spazio dedicato non soltanto all’intrattenimento, ma anche alla cultura, alla creatività e alla valorizzazione del territorio, con un’attenzione particolare alle esperienze da vivere insieme. La Casa delle Zucche si terrà presso Casa Azul, in Via Miliscola 181 a Pozzuoli, a partire dalle ore 10:00. L’accesso è gratuito.

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