CALCIO/ Carandente-gol non basta: il Rione Terra pareggia al Conte contro il Don Guanella

POZZUOLI – Il Rione Terra non riesce a trovare la vittoria nella gara casalinga valida per la sesta giornata di Campionato, impattando per 1-1 con il Don Guanella Scampia. La squadra di Mister Troise, come suo solito, è propositiva e prende l’iniziativa, tuttavia non riesce ad arrivare in modo incisivo nell’area ospite; La prima palla gol è sui piedi di Carandente che si accentra e calcia da buona posizione mandando a lato.

Il Don Guanella inaspettatamente passa al 21’: da calcio piazzato Petrosino salta più in alto di tutti e manda in rete per l’inatteso vantaggio ospite. Incredibile la punizione che scaturisce il vantaggio: il difensore del Rione Terra protegge palla, viene spinto da due avversari ma l’arbitro fischia fallo a favore degli ospiti per palla trattenuta. La reazione del Rione Terra si concretizza con un’occasione per Mazzucchiello che da buona posizione non centra la porta, tirando alto. La ripresa si apre con il Rione Terra che va alla ricerca del pareggio: ci prova Calone da fuori ma il suo tiro termina a lato. Pochi minuti dopo, ghiotta palla gol per Carandente: cross di Penna dalla destra, il portiere smanaccia, pallone che arriva nei piedi del capitano che tira a botta sicura, ma un difensore del Don Guanella salva sulla linea.

IL PAREGGIO – Ancora il capitano è protagonista pochi minuti dopo: riceve sulla sinistra, supera il difensore che commette fallo nell’area di rigore: massima punizione ineccepibile. Carandente trasforma con freddezza firmando così il meritato pareggio. Il Rione Terra prova a vincerla: Dragone vola a destra, supera l’avversario e mette in mezzo ma in questa fase i flegrei non sono troppo fortunati: il pallone infatti carambola sui piedi di Carandente e poi sul petto di un difensore e finisce sopra la traversa da due passi. I ragazzi di Mister Troise continuano l’offensiva e ci prova Marigliano dal limite su assistenza di Carandente ma il suo tiro è bloccato dal portiere. Nonostante gli sforzi profusi e una partita gestita quasi sempre in attacco, il Rione Terra non riesce a cogliere una vittoria che sarebbe stata meritata. Mercoledi si torna in campo, per il ritorno di coppa contro il Cardito.