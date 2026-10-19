Tredicenne travolto in bici da auto a Lago Patria

LAGO PATRIA – Attimi di paura ieri sera a Lago Patria dove un 13enne è stato travolto da un’auto in via Staffetta, nei pressi di una pizzeria. Il minore era in sella a una bici elettrica quando, per motivi ancora in fase di accertamento, è caduto rovinosamente sull’asfalto dopo l’urto con la vettura. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 con due ambulanze e un’automedica. Il 13enne nel violento impatto ha riportato un trauma cranico ed è stato trasferito presso il pronto soccorso dell’ospedale “Santobono” di Napoli. La prognosi per il momento resta riservata ma non è in pericolo di vita. La dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti della Polizia Municipale di Giugliano che hanno effettuato i rilievi del caso e acquisito le testimonianze dei presenti. Entrambi i mezzi sono stati sottoposti a sequestro e condotti presso il deposito giudiziario di Licola.