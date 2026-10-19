POZZUOLI/ Furti e incendi: a Monterusciello saccheggiati le cabine internet – LE FOTO

POZZUOLI – Armadi stradali per internet e telefonia mobile e fissa nel mirino dei vandali a Monterusciello. Diverse segnalazioni di incendi e danneggiamenti arrivano dal quartiere dove ieri è stato data alle fiamme la cabina principale che alimenta una vasta area. Ignoti, infatti, hanno appiccato il fuoco dando vita a un rogo che è stato domato grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco. L’episodio è avvenuto in via De Curtis, già teatro di un episodio analogo avvenuto venerdì scorso quando qualcuno ha divelto la porta dell’armadietto strappando i fili e l’alimentatore ad essi collegato. Episodi che hanno provocato grossi disagi alle utenze nella zona: da giorni, infatti, ci sono residenti senza linea internet e senza collegamenti di telefonia fissa. Isolate anche le attività commerciali, che devono fare i conti anche con il blocco dei pagamenti elettronici.

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