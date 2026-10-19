POZZUOLI/ «Rispettateci!» Protesta degli studenti del Petronio a Monterusciello – LE FOTO

POZZUOLI – Protesta questa mattina da parte degli studenti dell’istituto alberghiero Petronio di Monterusciello. Striscioni e slogan hanno accompagnato il sit-in andato in scena davanti all’istituto scolastico. Gli studenti chiedono maggiore attenzione alle condizioni della scuola, alla sicurezza, all’igiene e alla qualità dell’ambiente scolastico. In particolare, fanno sapere, “la protesta nasce per una serie di problematiche riscontrate tra cui ci sono l’aumento del costo del carburante e del costo della vita, la presenza di blatte nel magazzino, il mancato funzionamento del bar della sala congressi, la scarsa igiene dei bagni, finestre non funzionanti, infiltrazioni e perdite d’acqua, termosifoni non funzionanti, problemi all’impianto elettrico, acqua dei rubinetti sporca e le connessione Internet e LIM non funzionanti.

L’OBIETTIVO – “Non vogliamo occupare per perdere giorni di scuola, ma per far sentire la nostra voce. – fanno sapere gli studenti a Cronaca Flegrea – Vogliamo una scuola pulita, sicura, funzionante e adeguata al nostro percorso di studi. Chiediamo che queste problematiche vengano ascoltate e affrontate concretamente, con interventi e soluzioni reali. La scuola è il luogo in cui studiamo, cresciamo e ci prepariamo al nostro futuro: meritiamo di viverla in condizioni dignitose. Il nostro obiettivo non è creare disagi, ma ottenere l’attenzione che queste problematiche meritano”.

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