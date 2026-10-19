«L’odissea di noi viaggiatori che partiamo da Pozzuoli: siamo esausti»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Buongiorno. Ho cercato il mezzo più veloce per segnalare un disagio enorme che credo dovreste evidenziare per sollecitare un intervento risolutivo: il servizio sostitutivo di Trenitalia per sopperire alla mancanza di metropolitana a Pozzuoli. Siamo esausti! Studenti e lavoratori stremati dalla carenza di mezzi diretti a Campi Flegrei. La situazione che viviamo al mattino (7:00/8:00) è assurda. Pozzuoli senza metropolitana ormai da troppo tempo e per troppo tempo ancora.»