PROCIDA – A Procida un 70enne non è caduto nell’inganno. Sul suo smartphone una chiamata whatsapp e la foto profilo di un Carabiniere – questa volta vero e in servizio al nord – in divisa. Il truffatore, presentato siccome militare in servizio alla stazione dei carabinieri di Procida, lo stava informando di un presunto bonifico bancario irregolare disposto sul suo conto corrente. La vittima, a conoscenza di questi tentativi di truffa, ha interrotto subito la conversazione ed ha denunciato i fatti ai carabinieri del posto che hanno avviato le indagini.