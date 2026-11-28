QUARTO – Dramma questa mattina a Quarto dove A.S., un 60enne del posto, è stato trovato morto in casa. La scoperta è stata fatta dai familiari dell’uomo in via Cicori. Inutili sono stati i soccorsi prestati dal personale del 118 giunti sul posto con un’automedica e un’ambulanza. Il 60enne si sarebbe tolto la vita mentre si trovava nella sua abitazione. Ancora ignote le cause dell’estremo gesto. Un nuovo dramma che arriva a meno di 24 ore dal suicidio di un 32enne avvenuto ieri pomeriggio a Monterusciello.