POZZUOLI – L’audizione della direttrice dell’Osservatorio Vesuviano dell’INGV, Lucia Pappalardo, davanti alla Commissione Ambiente della Camera, nell’ambito dell’esame del decreto legge 205 sui Campi Flegrei, ha acceso un forte dibattito. Alcuni passaggi del suo intervento — in particolare il riferimento ad una possibile evoluzione del vulcano nell’arco di 10 anni e le osservazioni sulle emissioni di anidride carbonica alla Solfatara correlate all’ipotesi di una delocalizzazione volontaria — hanno infatti sollevato rilievi sul rigore comunicativo e generato preoccupazione tra i residenti. In questa intervista a tutto campo, la direttrice fa il punto con Cronaca Flegrea sulle sue ultime dichiarazioni e sulle prospettive della ricerca nella caldera, soffermandosi sul monitoraggio multiparametrico e sul decreto commissariale.

L’INTERVISTA – Dott.ssa Pappalardo, nell’audizione del 25 novembre ha parlato di un’evoluzione dello stato del vulcano entro 10 anni, passando nella stessa frase da «ci può essere» a «ci sarà senz’altro». In replica ai rilievi di chi teme che una simile formulazione possa suonare perentoria e generare allarmismo, ci sono delle puntualizzazioni da fare in merito?

«I 10 anni si riferiscono alla durata del mandato del Commissario, che il decreto fissa fino al 31 dicembre 2036. Quando ho parlato di «evoluzione», mi riferivo ai cambiamenti che possono intervenire nel corso di quel mandato. La crisi bradisismica potrebbe attenuarsi fino a esaurirsi, oppure il sollevamento del suolo potrebbe proseguire. I dati disponibili oggi lasciano aperti entrambi gli scenari. La mia proposta riguarda il modo in cui si prendono le decisioni per tutto quel periodo. Un confronto stabile tra il Commissario e l’Osservatorio Vesuviano dell’INGV consentirebbe di aggiornare le misure di tutela della popolazione man mano che si acquisiscono nuovi dati e nuove conoscenze.»

Sulla delocalizzazione volontaria degli alloggi popolari ha affermato che «più si allontanano le persone dalla zona pericolosa, meglio è», evidenziando il flusso di circa 1.000 tonnellate giornaliere di CO₂ al centro della Solfatara. Viene però fatto notare che il rione soprastante si trova a quote più elevate rispetto al fondo craterico dove il gas, essendo più denso dell’aria, tende ad accumularsi. Su quali basi tecniche valutate l’esposizione reale di quelle abitazioni e quali criteri definiscono il perimetro di pericolosità?

«In audizione ho descritto il fenomeno del degassamento e le misure che l’Osservatorio Vesuviano dell’INGV effettua all’interno del cratere della Solfatara, in un’area interdetta e priva di abitazioni. Il dato di circa 1000 tonnellate di CO₂ al giorno si riferisce al flusso nell’area centrale del cratere. Nel mio intervento non ho fatto riferimento ad alcun rione, come invece è stato erroneamente riportato da qualcuno. È giusto ricordare che nel febbraio 2025 l’Osservatorio Vesuviano ha elaborato una mappa preliminare delle aree con diversi livelli di emissione di CO₂ dal suolo, individuando le zone a maggiore emissione. A seguito di queste segnalazioni, i sindaci dei Comuni interessati hanno adottato ordinanze con misure di prevenzione. Nelle aree delimitate dalle ordinanze, le misure prevedevano, tra l’altro, limitazioni all’uso dei locali interrati e seminterrati fino all’installazione di rilevatori di CO₂ con allarme. Quando ho parlato di delocalizzazione, mi riferivo alla riduzione del rischio nel tempo, nell’orizzonte decennale del piano. Il decreto prevede che chi ha diritto ai contributi per la riparazione o la riqualificazione sismica possa, se sceglie volontariamente di trasferirsi, destinarli all’acquisto o alla costruzione di un’abitazione fuori dalla zona di intervento, in un’area non esposta al rischio bradisismico. Il rischio infatti dipende dalla pericolosità del fenomeno, dal numero di persone e di beni esposti e dalla loro vulnerabilità. Anche a parità di pericolosità, ridurre progressivamente il numero di persone e abitazioni esposte contribuisce a ridurre il rischio. È questo il senso della misura, che offre a chi desidera trasferirsi una possibilità concreta nell’ambito di una strategia di prevenzione a lungo termine. Il riferimento a un allarme immediato, comparso in alcuni resoconti, è un’interpretazione errata delle mie parole.»

Avete registrato circa 170 cm di sollevamento al Rione Terra — superando la crisi del 1982-1984 — e 24.500 terremoti negli ultimi 4 anni su un totale ventennale di 35.000, fino alla magnitudo 4.7 del 31 luglio. In che modo questa sequenza di dati cambia la lettura complessiva del bradisismo rispetto al passato e quali segnali ritenete oggi più decisivi per valutare l’andamento del sistema?

«Per valutare come sta cambiando il sistema, osserviamo come i diversi segnali evolvono insieme. Un singolo parametro, come il numero dei terremoti o la velocità di sollevamento del suolo, offre solo una parte del quadro. Per questo il nostro monitoraggio è multiparametrico. Analizziamo insieme la sismicità, le deformazioni del suolo, le emissioni di gas e le variazioni della temperatura, etc., osservando dove si verificano i cambiamenti, quanto durano e se più segnali variano nello stesso periodo.»

Nel suo intervento ha chiesto maggiori fondi per la ricerca e un raccordo con la struttura commissariale nell’ambito del Decreto 205. Quali lacune operative o strumentali pesano di più oggi sul lavoro quotidiano dell’Osservatorio Vesuviano e in che modo un coordinamento più stretto con il Commissario dovrebbe tradursi in misure concrete per il territorio?

«Garantire la continuità del monitoraggio significa investire nelle reti di osservazione e nelle persone che le fanno funzionare. Il sistema è in continuo aggiornamento e stiamo installando sensori di nuova generazione anche nella parte sommersa della caldera. Per mantenere operative le reti e interpretare i dati anche nelle fasi più complesse serve personale specializzato, presente sul territorio. La ricerca avanzata è anche un aspetto importante. Con le tecniche disponibili oggi, una nuova indagine tridimensionale della parte profonda della caldera permetterebbe di descrivere con sempre maggiore precisione la struttura del sottosuolo e il sistema di fratture attraverso cui risalgono i fluidi. Per realizzare un progetto di questa portata servono risorse dedicate.»