POZZUOLI – Nel suo secondo intervento in consiglio comunale Manzoni ha ridimensionato parole e numeri. «Rispetto alla dichiarazione che ho fatto prima ho detto 10mila per dare un numero importante, ma non sono 10mila ma sono numerose. Il fatto che vengono fatte sempre dagli stessi. Quelle 10-12-13 persone che ho puntualmente denunciato e che continuerò a denunciare. Forse si può aggiungere qualcun altro». Dopo aver annunciato di aver querelato “oltre 10mila persone” Manzoni si è poi reso conto di aver gonfiato i numeri e ha fatto un passo indietro parlando di “12-13 persone” annunciando, nel contempo, anche diversi rinvii a giudizio «Quando si fanno le querele molte vengono accantonate, invece forse sarò un fortunato ma dal carteggio che tengo molti sono stati rinviati a giudizio».