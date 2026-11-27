POZZUOLI – Oltre diecimila persone querelate dal sindaco di Pozzuoli. Lo ha detto Manzoni questa mattina durante il suo primo intervento in consiglio comunale. «Sono stufo, sto a più di diecimila querele» ha sottolineato parlando all’Assise a seguito delle comunicazioni dei consiglieri comunali. Il motivo – secondi quanto spiegato da Manzoni – sarebbe dovuto ad “attacchi alla persona” mossi da oltre 10mila utenti attraverso i social. Le persone querelate, visti i temi, sarebbero quasi tutte di Pozzuoli. Un numero elevatissimo, se si considera che la popolazione cittadina – secondo i dati ISTAT del 2026 – ammonta a circa 74mila unità, di cui quasi 12mila sono minorenni, pari al 16% dei residenti. Dunque, sui restanti 64mila puteolani, la stragrande maggioranza degli oltre 10mila avrebbe ricevuto – o starebbe per ricevere – l’atto con cui la persona offesa segnala un reato all’autorità giudiziaria.