POZZUOLI – Lettera aperta alla dirigente scolastica e al Consiglio d’istituto del liceo statale “Ettore Majorana” di Pozzuoli da parte del deputato del Movimento 5 Stelle Antonio Caso.

LA LETTERA – «Gentile Dirigente, gentili componenti del Consiglio d’istituto, vi scrivo non soltanto nelle vesti di parlamentare della Repubblica, ma soprattutto come ex studente del liceo Majorana di Pozzuoli, una scuola nella quale ho trascorso anni importanti della mia vita e nella quale ho imparato, anche attraverso l’esperienza di rappresentante degli studenti nel Consiglio d’istituto, il valore della partecipazione e della responsabilità collettiva. Ho percorso quegli stessi corridoi, frequentato quelle stesse aule, condiviso con altri studenti difficoltà, aspirazioni e battaglie per una scuola migliore. È anche tra quelle mura che sono maturate molte delle convinzioni che ancora oggi accompagnano il mio impegno nelle istituzioni. È proprio per il profondo legame che mi unisce a questa scuola che non riesco a rimanere indifferente di fronte a quanto sta accadendo. Oggi sento il dovere di rivolgervi un appello, non per mettere in discussione la vostra autorità o l’autonomia dell’istituto, ma per chiedervi di preservare il ruolo della scuola come luogo di confronto, partecipazione e formazione democratica, proprio nel momento in cui il dissenso mette alla prova la nostra capacità di ascolto. Sono consapevole della complessità delle responsabilità che gravano sulla dirigenza scolastica e sugli organi collegiali, chiamati a garantire la sicurezza delle persone, la tutela del patrimonio pubblico, la continuità didattica e il rispetto dei diritti di tutte le componenti della comunità scolastica. È proprio nella consapevolezza di queste responsabilità che desidero offrire il mio contributo alla ricerca di una soluzione condivisa. Le occupazioni studentesche hanno rappresentato, nella storia del nostro Paese, un importante strumento di mobilitazione, di rivendicazione dei diritti e di cambiamento. Non credo che questa forma di mobilitazione debba essere considerata, in quanto tale, semplicemente come un comportamento da reprimere. Ne riconosco il valore politico e sociale, pur nella consapevolezza della complessità delle questioni che queste forme di protesta pongono alla comunità scolastica. Ritengo che la risposta delle istituzioni non possa prescindere dall’ascolto delle istanze espresse dagli studenti, così come sono convinto che ogni forma di mobilitazione debba accompagnarsi al rispetto delle persone, alla tutela della loro sicurezza, alla salvaguardia del patrimonio scolastico e del diritto allo studio di tutti, anche di quanti scelgono di non prendervi parte. La scuola è un bene comune e battersi per migliorarla significa anche averne cura e preservarne l’integrità. Seguo con crescente preoccupazione la vicenda dei 26 studenti nei confronti dei quali sono stati avviati procedimenti disciplinari a seguito della recente occupazione dell’istituto e per i quali si prospettano sospensioni superiori a quindici giorni, con possibili pesanti conseguenze sul loro percorso scolastico. Una comunità scolastica dovrebbe saper riconoscere il valore dell’impegno collettivo dei propri studenti, anche quando questo assume forme di protesta che mettono in discussione le scelte di chi la governa. Ciò non significa sottrarsi all’accertamento di eventuali specifiche responsabilità individuali, ma distinguere con chiarezza il dissenso e la partecipazione studentesca dalle singole condotte che abbiano effettivamente leso i diritti altrui, compromesso la sicurezza delle persone o arrecato danni al patrimonio scolastico. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti sancisce i principi di proporzionalità, gradualità e personalità della responsabilità disciplinare e stabilisce che le sanzioni debbano contribuire alla crescita dello studente, al rafforzamento del suo senso di responsabilità e alla ricostruzione dei rapporti all’interno della comunità scolastica. Lo stesso Statuto individua specifici e gravi presupposti per gli allontanamenti superiori a quindici giorni, richiamando, tra l’altro, reati lesivi della dignità della persona, pericoli per l’incolumità e atti di violenza o aggressione. Alla luce di tali disposizioni, ritengo opportuno che ogni decisione sia preceduta da un’attenta valutazione delle singole condotte, delle circostanze in cui si sono verificate e delle conseguenze che eventuali provvedimenti di particolare gravità potrebbero produrre sul percorso scolastico degli studenti. Gli studenti sostengono di aver riconsegnato spontaneamente i locali, di aver organizzato attività di confronto e di essersi presi cura degli ambienti scolastici. Contestano, inoltre, di aver arrecato danni all’istituto e chiedono chiarezza sui criteri attraverso i quali sono stati individuati i 26 destinatari dei procedimenti. Ritengo importante che, nella valutazione complessiva della vicenda, si tenga conto anche delle iniziative di cura e salvaguardia degli ambienti scolastici riferite dagli studenti, ferma restando la necessità di accertare eventuali danni e le relative responsabilità individuali. Sono circostanze che meritano di essere approfondite e alle quali occorre dare risposte puntuali. Ma credo sia altrettanto importante ascoltare le ragioni che hanno spinto questi ragazzi a mobilitarsi: le criticità dei servizi igienici, la mancata disponibilità della palestra, le difficoltà legate alla continuità didattica e la richiesta di un maggiore confronto con la dirigenza. Da ex rappresentante d’istituto, so cosa significa impegnarsi in prima persona per rivendicare i propri diritti e quelli dei propri compagni. So quanto sia importante trovare nelle istituzioni interlocutori disposti ad ascoltare, anche quando le istanze degli studenti sono scomode. Non dimentichiamo che parliamo di ragazze e ragazzi che vivono in un territorio, quello dei Campi Flegrei, già segnato da profonde difficoltà e dall’emergenza bradisismica. In un contesto così complesso, abbiamo tutti una responsabilità in più: quella di non allontanare ulteriormente i giovani dalle istituzioni, ma di rafforzare la loro fiducia nella possibilità di incidere sulla realtà che li circonda. Una scuola autorevole non è una scuola nella quale nessuno osa dissentire. È una scuola capace di confrontarsi con il dissenso, di riconoscere il valore della partecipazione e di accogliere il contributo critico dei propri studenti. Per queste ragioni, nel pieno rispetto dell’autonomia scolastica e delle prerogative degli organi competenti, desidero rivolgervi un invito a riconsiderare l’opportunità e la proporzionalità dei provvedimenti di allontanamento prospettati, valutando la possibilità di non darvi seguito o, qualora fossero già stati deliberati, di procedere a un loro riesame. Confido che, nel pieno rispetto delle garanzie difensive degli studenti, possa essere individuata una soluzione che, laddove siano accertate effettive responsabilità individuali, privilegi percorsi di responsabilizzazione e riparazione, senza compromettere il percorso scolastico dei ragazzi. Mi auguro, soprattutto, che si possano creare le condizioni per un rinnovato confronto tra la dirigenza, gli studenti, le famiglie e tutte le componenti della comunità scolastica, dando seguito anche al tentativo di mediazione avviato dall’amministrazione comunale. Al Majorana devo una parte importante della mia formazione umana, civile e politica. Vorrei che anche i ragazzi che oggi frequentano questa scuola potessero maturare la stessa consapevolezza del valore dell’impegno collettivo e della possibilità di cambiare le cose attraverso la partecipazione. Non vorrei che da questa vicenda traessero, invece, la convinzione che impegnarsi, esporsi e battersi per ciò in cui si crede significhi dover rinunciare a una parte del proprio futuro. La scuola è una delle prime istituzioni democratiche con cui i giovani entrano in contatto. È anche dal modo in cui sapremo confrontarci con il loro dissenso che dipenderà il rapporto che costruiranno, da cittadini, con le istituzioni. Non perdiamo questa occasione. Sono convinto che sia possibile individuare una soluzione che tenga insieme il rispetto delle regole, la tutela della scuola, il valore della partecipazione studentesca e la salvaguardia del futuro dei ragazzi. È con questo spirito che desidero manifestare la mia piena disponibilità a offrire, qualora lo riteniate utile, ogni possibile contributo per favorire il dialogo e la ricerca di una soluzione condivisa, mettendo a disposizione della comunità scolastica la mia esperienza personale e il mio ruolo istituzionale, nel pieno rispetto dell’autonomia della scuola e delle prerogative di ciascuno.»