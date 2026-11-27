BACOLI – Alba Flegrea, Federbalneari Campania, SIB Confcommercio Campania e Baia Impresa promuovono un presidio pubblico e pacifico contro il Piano attuativo di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (PAD). La manifestazione si terrà sabato 28 novembre, dalle 10.00 alle 13.00, nella parte pedonale di piazza Guglielmo Marconi, davanti al Municipio di Bacoli. Le Associazioni chiedono al Comune un confronto pubblico sulle ricadute occupazionali del PAD e sulle conseguenze per l’indotto, sulle aree destinate al parcheggio dei veicoli per garantire l’accessibilità alle spiagge e sulla gestione degli ormeggi, sul rispetto della legge e sulle garanzie partecipative.

La manifestazione porterà al centro del dibattito le esigenze di chi lavora lungo la costa, delle imprese che riforniscono il settore balneare e nautico e di chi frequenta il mare. I promotori chiedono risposte sulla disponibilità effettiva delle spiagge a libero accesso, sui servizi previsti nelle spiagge libere attrezzate e sui relativi insostenibili costi di gestione, sulle condizioni di utilizzo degli ormeggi e sulla tutela dell’occupazione.

L’APPELLO – «Per una volta vorrei che le televisioni e i giornali andassero oltre il soliloquio dell’Amministrazione comunale, affidato alla voce del Sindaco, e intervistassero quei dipendenti che rischiano di perdere il posto di lavoro, quei fornitori che rischiano di vedere sfumare nel nulla storici rapporti commerciali con le imprese turistiche del territorio, quelle famiglie che temono di non sapere più come sbarcare il lunario», dichiara Domenico Ciccarelli, presidente di Alba Flegrea e di Federbalneari Campania. «Vorrei che ascoltassero quei turisti e quei cittadini che vogliono usufruire di una ristorazione di qualità, avere la possibilità di ormeggiare le proprie barche, godere di un tramonto in riva al mare, sdraiati su un lettino o sotto un gazebo. Ascoltate le associazioni e, soltanto per ultimi, gli attuali concessionari», prosegue Ciccarelli. «Per una volta, fate la cosa giusta. Venite in piazza con noi il 28 novembre e ascoltate la voce di chi ha veramente qualcosa da dire e da perdere. Basta populismo, basta offese. Vogliamo il rispetto della legalità e del lavoro di tutti». «Rinnovo al Sindaco l’invito a partecipare al presidio. Piazza Marconi può essere il luogo in cui ascoltare le domande della città e spiegare le scelte della sua Amministrazione. Chiediamo un confronto aperto, con dati e tavole alla mano, nel quale ciascuno possa comprendere quale futuro si sta progettando per la nostra costa. Spesso sfugge un concetto basilare: per tutti si scrive MARE, per alcuni si legge PANE», conclude il Presidente.