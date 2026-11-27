POZZUOLI – Dramma nel pomeriggio a Pozzuoli dove I.R., 32 anni, è stato trovato morto in casa. A dare l’allarme sono stati i parenti dell’uomo. Inutile è stato l’intervento dei soccorritori giunti sul posto in via Pagano, nella zona delle cooperative, a Monterusciello. Il 32enne si sarebbe tolto la vita per motivi ancora in fase di accertamento. Nell’abitazione, in cui viveva con i genitori, non sarebbero stati trovati biglietti né lettere riconducibili a qualche motivazione specifica. Sul posto sono giunti i poliziotti del commissariato di Pozzuoli. Sulla salma è stata disposta l’autopsia e il trasferimento presso il centro di medicina legale del Secondo Policlinico di Napoli.