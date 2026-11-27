POZZUOLI – Tributi sospesi ma da pagare entro il 10 dicembre. E’ questa la notizia che emerge da una circolare dell’ABI – Associazione Bancaria Italiana – datata 27 novembre 2026, che riepiloga le misure dell’articolo 21 del decreto-legge 11 novembre 2026, numero 205 sui Campi Flegrei. La sospensione riguarda chi, al 31 luglio 2026, aveva residenza, sede legale o operativa in immobili danneggiati dagli eventi sismici del 31 luglio e 1° agosto 2026. Rientrano gli immobili già sgomberati entro il 30 settembre oppure quelli per cui era stata chiesta la verifica di agibilità entro quella data e successivamente dichiarati inagibili. Sono sospesi tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi in scadenza tra il 31 luglio e il 30 novembre 2026. La sospensione riguarda anche cartelle, accertamenti esecutivi e altri atti della riscossione. Le somme sospese non vengono cancellate. I versamenti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 10 dicembre 2026, senza sanzioni e interessi. Non è prevista una rateizzazione automatica. Per imprese, società e professionisti che rientrano nei requisiti, mutui e finanziamenti possono invece essere sospesi fino al 31 dicembre 2027. La sospensione riguarda anche alcuni leasing su immobili inagibili e beni strumentali alle attività economiche. Il punto più delicato è evidente: quattro mesi di sospensione e poi tutto da versare in un’unica soluzione. Per molte famiglie e attività economiche, più che una vera agevolazione, il rischio è che si trasformi in un semplice rinvio del problema.