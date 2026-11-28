POZZUOLI – Altra carta d’identità elettronica trovata senza microchip e nuova denuncia a Monterusciello. È successo in una sala scommesse in via De Curtis a Monterusciello. Qui, durante i controlli effettuati dai carabinieri della compagnia di Pozzuoli contro il gioco d’azzardo e il commercio abusivo nell’area flegrea – uno dei presenti ha fornito la propria carta d’identità modificata. A suo carico è scattata una denuncia a piede libero.