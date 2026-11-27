POZZUOLI – «La Regione Campania ha assegnato al Comune di Pozzuoli importanti risorse economiche per fronteggiare l’emergenza bradisismica. Di queste, la maggioranza Manzoni ha deciso di utilizzare ben 600 mila euro per la manutenzione del Rione Terra. Ma cosa c’entra la manutenzione del Rione Terra con l’emergenza bradisismica? Quali esigenze emergenziali vengono soddisfatte attraverso questi interventi?» È quanto denuncia il consigliere comunale Gianluca Sebastiano durante il consiglio comunale in corso da questa mattina a Pozzuoli. «Insieme ai colleghi Morra, Volpe e Del Vaglio – ha detto Sebastiano – ho proposto di destinare quei 600 mila euro ai commercianti e studi professionali sgomberati, a chi non può più lavorare, a chi rischia di perdere tutto a causa del bradisismo. La manutenzione del patrimonio comunale dovrebbe essere garantita attraverso risorse ordinarie, mentre quelle straordinarie destinate all’emergenza dovrebbero servire a fronteggiare le conseguenze dell’emergenza stessa. Chiediamo al sindaco Manzoni di spiegare pubblicamente alla città il nesso tra questi interventi di manutenzione e l’emergenza bradisismica. Non basta chiamare una spesa emergenziale per renderla tale. Le risorse del bradisismo devono servire a fronteggiare il bradisismo, non a finanziare la gestione ordinaria del patrimonio comunale.»