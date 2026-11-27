BACOLI – Pomeriggio di terrore a Cuma per due giovani ragazzi. Alle 17.30 cinque persone incapucciate, vestite di nero, si sono arrampicate sulle grondaie della Cooperativa “Fusaro” per entrare in un appartamento al secondo piano. Nell’abitazione erano presenti due ragazzi che sono stati prima minacciati e, poi, chiusi in una stanza mentre i due malviventi facevano razzia del bottino. Due giorni fa, nelle stesse Cooperative, un altro episodio che ha visto protagonista della rapina famiglia di un’abitazione al terzo piano. E’ probabile che i malviventi siano entrati in azione dopo aver accuratamente studiato la zona, i proprietari e le loro abitudini. Hanno agito in gruppo con il volto coperto da un passamontagna. Sono entrati in casa di sera, quando la visibilità era ridotta ed erano certi di trovare i proprietari. Intanto, sui social, è partito un tam tam tra i residenti della zona che non si sentono più al sicuro per questa notte e in vista delle festività natalizie.