POZZUOLI – Continuano le truffe e gli espedienti sempre più ingannevoli e tecnologici. A Licola i Carabinieri hanno denunciato per truffa aggravata il 52enne Piergiorgio Magrì e il 36enne Giuseppe Gennaro Giugliano. I militari hanno fermato i due a bordo di un auto. Perquisiti, sono stati trovati in possesso di alcuni gioielli. Nelle tasche di uno dei due anche un tesserino di riconoscimento “assistente arma dei carabinieri-perito”.

IL RAGGIRO – Il tesserino – che non esiste nella realtà – è stato creato ad hoc con tanto di nome, cognome e loghi dell’Arma. Sulla tessera anche la foto verosimilmente creata con AI di una persona che indossa un uniforme. Dalle indagini dei carabinieri è emerso che i due avevano truffato a Battipaglia in provincia di Salerno un uomo di 85 anni. La merce è stata sequestrata, i gioielli verranno restituiti al legittimo proprietario.