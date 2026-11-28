POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo «Buongiorno, abito a Pozzuoli alla via Cigliano nei pressi della chiesetta e il ristorante la casupola volevo comunicare che da quando la Devizia ha lasciato la nostra pozzuoli è diventato un disastro. Ieri sera ho messo 3 sacchetti di indifferenziata e per il terzo sabato li hanno lasciati a terra. Prendono solo le cose più piccole e il resto lo lasciano a terra. Vi chiedo di pubblicare tutto cio sperando che facciano il loro dovere come si deve» (Antonio C.)