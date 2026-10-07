BACOLI/ «Perdite d’acqua dal soffitto della scuola “Plinio il Vecchio” al Fusaro»

BACOLI – Allagamenti, infiltrazioni, muffe e tanta rabbia da parte dei genitori dopo le prime piogge autunnali. Questa è la situazione in parte della Scuola “Plinio il Vecchio ” al Fusaro, istituto comprensivo che ospita le scuole elementari e medie. “L’ambiente non è salubre” – denunciano alcuni genitori – Non vogliamo tenere i nostri figli in una struttura così che perde acqua dal soffitto”. La scuola del Fusaro è un punto di riferimento delle periferie, compreso Cuma, ed è frequentata da centinaia di bambini, ma la condizione della struttura è tutt’altro che rosea. Le classi lamentano puzza di muffa in giro e addirittura pareti, nei pressi della palestra, totalmente bagnate mentre si riscontrano perdite dal tetto.