Piano spiagge a Bacoli, il “Pappice” sfida Josi oltre Facebook «Facciamo un confronto pubblico in piazza»

BACOLI – «Col nuovo “Piano Spiagge”, la “spiaggia libera” scomparirà da Miliscola, Miseno, Marina Grande, Baia, Poggio cioè dagli arenili più pregiati: essa resterà solo nei tratti più sporchi, inaccessibili e non balneabili, appena il 21 % delle coste bacolesi. Questa è la battaglia vinta dall’Amministrazione, dal Free-PD-Bacoli, dalla Sinistra ZTL moresca e salottiera? Togliere le spiagge ai cittadini? Fare come Totò con la Fontana di Trevi? I cittadini però hanno diritto di capire e di giudicare il nuovo “Piano Spiagge” al di là delle chiacchiere buone per arrivare a Roma.» E’ quanto denuncia l’associazione “Il Pappice” che invita il sindaco Josi Della Ragione e il suo gruppo politico ad avere un confronto in piazza «Il Pappice chiede un confronto pubblico sul “Piano Spiagge” con Free-PD-Bacoli: un confronto pubblico in Villa Comunale, all’aperto, senza giacca, senza fascia, la domenica mattina con pannelli e microfono. Il Pappice non ha paura di metterci la faccia, di sporcarsi le mani, di parlare nel merito delle questioni: l’ha già fatto – anzi – è stato il solo ad averlo fatto. I Free-PD-Bacoli invece avranno il coraggio di scendere in piazza?»