«Fate un passo indietro» Fico e il Prefetto contro la manifestazione di Roma, ma i sindaci di Pozzuoli e Bacoli fanno muro

POZZUOLI – Si è “spezzata” la filiera istituzionale alla vigilia della manifestazione che porterà a Roma centinaia di cittadini di Pozzuoli e dei Campi Flegrei. Da una parte ci sono il Prefetto di Napoli Michele Di Bari, e il presidente della Regione Campania Roberto Fico, dall’altra i sindaci flegrei, su tutti quelli di Pozzuoli e Bacoli che hanno detto “no” alla richiesta delle istituzioni di soprassedere. “Noi andiamo avanti, andiamo a Roma” è il messaggio che Manzoni e Della Ragione hanno ribadito ieri durante un incontro tra le parti e rilanciato oggi attraverso un messaggio congiunto con i sindaci di Quarto e Monte di Procida.

I TIMORI – Le maggiori perplessità, in merito alla manifestazione di domani, arrivano dal timore di eventuali “ritorsioni” politiche da parte del Governo di centrodestra che preoccupano, in particolare, Roberto Fico che due settimane fa, mentre Manzoni dichiarava “guerra” alle istituzioni romane, annunciava il nuovo decreto a seguito di un accordo con il Governo. Posizione che ha suscitato non pochi imbarazzi in primis tra i suoi (su tutti il deputato puteolano Antonio Caso) e rabbia da parte del sindaco di Pozzuoli che non ha mai digerito la fuga in avanti di Fico. Posizione – quella del presidente della Regione – su cui si sono assestati anche il vice presidente Mario Casillo e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi che non vedono di buon occhio la manifestazione di domani.