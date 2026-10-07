POZZUOLI/ A Monterusciello vinti 200mila euro con un “gratta e vinci”

POZZUOLI – La “Dea Bendata” ha baciato il quartiere di Monterusciello. Un fortunato giocatore il 30 settembre scorso ha centrato una vincita di 200mila euro dopo aver acquistato un “gratta e vinci”. Il biglietto è un “CruciJolly” da tre euro, che ha fruttato la vincita record. “Il biglietto è da tre euro, non conosciamo il vincitore che ha riscosso la vincita direttamente in banca. La vincita è stata fatta il 30 settembre oggi è pervenuta questa targa da parte della Lottomatica” fa sapere il titolare del bar Grajales, che ha esposto la targa-premio.