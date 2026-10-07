La Festa dell’Unità fa tappa a Quarto: tre giorni per “Governare il cambiamento, costruire comunità”

QUARTO – La Festa Metropolitana di Napoli dell’Unità, immaginata in modo itinerante dal Pd Napoli, dopo Portici fa tappa a Quarto. “Governare il cambiamento, costruire comunità”: sarà questa la seconda manifestazione della Festa metropolitana che andrà in scena nella villa comunale per i giorni 9, 10 e 11 ottobre. Ad annunciarlo in una nota congiunta Francesco Dinacci, segretario metropolitano Pd Napoli e Assunta Tartaglione, presidente metropolitana Pd Napoli. “Con questo nuovo appuntamento di mobilitazione politica, il Partito democratico di Napoli, insieme ai Giovani democratici, – si legge nella nota – promuove un’importante occasione di riflessione aperta sulle sfide delle città dell’area metropolitana. Saranno tre giorni di partecipazione, confronto ed elaborazione dal basso per rilanciare l’iniziativa del Partito

democratico nei territori, concorrere al programma per l’Italia a partire dalla centralità dell’area metropolitana di Napoli e del Mezzogiorno, e far emergere dall’esperienza diretta del governo dei territori la proposta di alternativa del PD per il Paese”.

IL PROGRAMMA – Nella giornata di apertura del 9 ottobre dalle 17 con la presidente dell’assemblea provinciale Assunta Tartaglione si

alterneranno il segretario metropolitano Pd Napoli Francesco Dinacci, il sindaco di Quarto Antonio Sabino, il presidente del Consiglio regionale Massimiliano Manfredi, le consigliere regionali Bruna Fiola e Francesca Amirante, la presidente Teresa Armato e il segretario Pd Campania Piero De Luca, che interverrà dopo Michele Fina, tesoriere nazionale dem e componente della segreteria nazionale. Sabato 10 dalle 10 Davide Baruffi, responsabile nazionale enti locali, concluderà l’assemblea metropolitana dei sindaci Pd per rafforzare il lavoro comune della rete delle amministratrici e degli amministratori democratici e progressisti, con i saluti del presidente Anci Campania Francesco Morra e gli interventi del vicepresidente della Regione Mario Casillo, di Lello Topo e Gennaro Acampora. Dalle 17 Sandro Ruotolo con l’assessore

regionale Enzo Cuomo, insieme a Valerio Di Pietro, Giorgio Zinno, Mario Morcone e Franco Roberti, rilanceranno i temi della sicurezza urbana e del riutilizzo sociale dei beni confiscati. Domenica 11 alle 10 si terrà l’assemblea per i Campi Flegrei per rilanciare le proposte concrete disattese dal Governo per le città colpite dal bradisismo, con i sindaci dei Comuni Flegrei, Marco Sarracino, l’assessora regionale Fiorella Zabatta, Valeria Valente, Antonio Caso, Loredana Raia, Salvatore Madonna, Enza Amato e Marco Simiani, capogruppo Pd in commissione ambiente alla Camera.