Bradisismo, Morelli (FI): «Pozzuoli attivi subito procedura per i contributi a edifici inagibili»

POZZUOLI – “Il Comune di Pozzuoli attivi immediatamente una procedura dedicata per consentire a cittadini e condomini di accedere ai contributi destinati alla riparazione e alla riqualificazione sismica degli edifici residenziali danneggiati e dichiarati inagibili a seguito degli eventi bradisismici”. È la richiesta contenuta nel documento-proposta presentato da Carmine Morelli, che sollecita l’istituzione di una piattaforma telematica, di uno sportello tecnico-amministrativo dedicato e di un tavolo permanente con ordini professionali, amministratori di condominio e categorie interessate. “Bisogna passare dall’emergenza alla riparazione degli immobili e al rientro in sicurezza delle famiglie”, sottolinea Morelli, che chiede anche una ricognizione delle pratiche relative agli eventi del 2024 non accolte. Nel documento si fa riferimento a una quota di istanze respinte o non ammesse indicata in circa il 75 per cento, dato del quale Morelli chiede al Comune la pubblicazione e la verifica. “Non possiamo permettere che si ripetano le criticità del 2024. Il Comune deve prevenire il contenzioso, non aspettare che nasca”, afferma Morelli, richiamando anche il caso del condominio di via Roma e il precedente del Comune di Napoli, che ha predisposto una procedura con avviso pubblico, modulistica e piattaforma telematica dedicata.

GLI INPUT – Tra le proposte figurano inoltre una modulistica unica con check-list preventiva, procedure accelerate per gli edifici sgomberati o pericolanti, indicazioni specifiche per i condomini misti e le parti comuni e un monitoraggio pubblico sullo stato delle domande, dei contributi, dei cantieri e dei rientri. “Non basta che un contributo sia previsto dalla legge: il cittadino deve essere messo concretamente nelle condizioni di conoscerlo, richiederlo e utilizzarlo. Pozzuoli deve garantire strumenti adeguati e procedure chiare. Case sicure, famiglie a casa”, conclude Morelli.